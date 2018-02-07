DHA YURT - Yaralı 2 Türk askeri ve 8 ÖSO mensubu, Kilis'e getirildi

Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastaneden görüntü
- Acil önü
- Yaralı askerler indirilirken
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)