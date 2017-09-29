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DHA YURT - Van’da 2 PKK’lı öldürüldü

VAN’ın Erciş İlçesi'nde özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKK’lı terörist öldürüldü

29 Eylül 2017 12:25

VAN’ın Erciş İlçesi\'nde özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKK’lı terörist öldürüldü. 
Erciş\'e ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi\'nde devriye görevi yapan özel harekat polisleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Polise ateş açan PKK’lılara anında karşılık verilirken, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Takviye ekiplerin desteğiyle yaklaşık 2 saat süren çatışmada 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonlarda görüntü 


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