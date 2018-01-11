DHA YURT - Uludağ'da mahsur kalanlar 14 saat sonra helikopterle böyle kurtarıldı

Bursa\'da 7 Ocak\'ta doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları Uludağ\'da mahsur kalan 3 kişinin 14 saat sonra askeri helikopter ile kurtarılma anları ortaya çıktı.

Uludağ\'da doğa yürüşüne çıkan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner, Bakacak Bölgesi\'nde Şelale mevkiinde 7 Ocak günü akşam saatlerinde mahsur kaldılar. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri karadan arama çalışmaları yaparken, mahsur kalan kişiler Jandarmaya ulaşarak yanlarında bulunan eşyaları yakıp ısındıklarını, can güvenliklerinin de bulunduğunu belirtip \"Gece karanlık olduğu için ekipler bizi aramaya gelmesin. Buraları kayalık ve tehlikeli.Bizi kurtarmak isterken kendileri zarar görür\" dediler. Bunun üzerine kurtarma ekipleri sabah olmasının beklediler. Günün ilk ışıklarında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Eskişehir Arama Kurtarma Filo Komutanlığına bağlı bir helikopter bölgeye gelerek mahsur kalanları bulundukları yerden kurtararıp tedavileri için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Genelkurmay Başkanlığı helikopterle yapılan kurtarma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde mahsur kalan vatandaşların ateş yaktığı, kayalık bölgeye doğru helikopterin alçalarak kurtarma ekibinin mahsur kalanları yukarıya çekmeleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahsur kalanların bulunduğu alan

-Mahsur kalanların yaktıkları ateş

-Mahsur kalanların helikoptere alınması

-Helikopterin içinden görüntü

-Detaylar

SÜRE: 1 dakika 2 saniye

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA)