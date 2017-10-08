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DHA YURT - Türk askeri birlikleri 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla karşılandı

Oğulpınar Karakolu'ndan İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı TÜRKİYE'nin de dahil olduğu İdlip'te ateşkesi koruma operasyonunun 2

08 Ekim 2017 14:34

Oğulpınar Karakolu\'ndan İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı

TÜRKİYE\'nin de dahil olduğu İdlip\'te ateşkesi koruma operasyonunun 2. gününde, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Karakolu\'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı.
Sabah saat 09.45 sıralarında Suriye sınırındaki karakolumuzdan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının ilerlediği İdlip\'e doğru aralıklı olarak yapılan top atışları ile, ÖSO\'nun ilerleyişini kolaylaştırıldığı öğrenildi.
Dün akşam Reyhanlı\'ya gelip Oğulpınar Karakolu\'na geçen Türk askeri birlikleri ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından, \'En büyük asker bizim asker\' sloganları arasında karşılandı. Suriye sınırında Türk askerinin aldığı geniş güvenlik önlemi devam ediyor. Sınırda hazır birlikler ve Leopar tanklarının da yer aldığı  askeri araçlar da bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) üst düzey yöneticileri de sınır bölgede bulunuyor.
İdlip, Reyhanlı\'ya karayolu ile 45, kuş uçuşu 38 kilometre.

Görüntü Dökümü
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- Tanklar ve askeri araçlardan genel ve detay görüntüler
- Tankların ilerlemesi
- \'En büyük asker bizim asker\' sloganları arasında karşılanması

-detaylar 

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU- Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ/ HATAY, (DHA) -

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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