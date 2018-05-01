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DHA YURT - Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

TUNCELİ'nin Pülümür vadisinde operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı

01 Mayıs 2018 00:53

TUNCELİ\'nin Pülümür vadisinde operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte 3 asker yaralanırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi. 

Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak\'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi. 

Haber: TUNCELİ, (DHA) 

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