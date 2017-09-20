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DHA YURT - Tunceli'de 1 PKK'lı terörist ölü ele geçti

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında bir sivile ait aracı gaspederek kaçmaya çalışan 1 PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirildi

20 Eylül 2017 20:48

TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi kırsalında bir sivile ait aracı gaspederek kaçmaya çalışan 1 PKK\'lı terörist, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Pülümür İlçemiz kırsalında bir vatandaşımıza ait aracı gasp ederek kaçan silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerimizce bölgeye İHA yönlendirilmiş olup, Pülümür ilçemiz kırsalında operasyon başlatılmıştır. Bahse konu bölgede yapılan operasyonda araç içerisinde; 1 erkek terörist, teröriste ait 1 M16 tüfek, 1 el telsizi, 1 el dürbünü ve 1 el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

Haber: TUNCELİ, (DHA)

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