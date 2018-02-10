DHA YURT - TSK : ATAK tipi bir helikopter kırıma uğradı, 2 asker şehit oldu 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğu ve olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-HATAY

-Helikopterin düştüğü bölge

-bölgedeki helikopter hareketliliği

-detaylar

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Askeri araçların görüntüsü

-Ambulasların görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: HATAY (DHA)

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