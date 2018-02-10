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DHA YURT - TSK : ATAK tipi bir helikopter kırıma uğradı, 2 asker şehit oldu 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13

10 Şubat 2018 19:27

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğu ve olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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-HATAY
-Helikopterin düştüğü bölge 
-bölgedeki helikopter hareketliliği 
-detaylar

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Askeri araçların görüntüsü
-Ambulasların görüntü
-detaylar 

Haber-Kamera: HATAY (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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