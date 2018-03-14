DHA YURT - Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (1)

Trabzon Havalimanı\'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.

Trabzon Havalimanı\'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ

Trabzon havalimanından kalkış yapan ambulans tipi uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının bitimine doğru inişe geçeceği öğrenildi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Trabzon havalimanına gelen uçaklar Ordu-Giresun havalimanına yönlendirildi. Havalimanında alarm verildi. İtfaiye araçları iniş yapacak uçağa köpük sıkmak ve müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor.



Görüntü Dökümü

-------------------------

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Uçuş trafiğine kapatılan Havalimanı\'ndan görüntü

-Genel ve detay



OLAY YERİNDEN CANLI YAYINDAYIZ

Haber:TRABZON, (DHA)

