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DHA YURT - TERÖRİSTLER, AFRİN'DEN GİTMEK İSTEYEN SİVİLLERE BÖYLE ENGEL OLDU

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor

13 Mart 2018 01:42

\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında kuşatılan Afrin\'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. \'Canlı kalkan\' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin\'den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, \"Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi\" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İHA görüntüsü
- Afrin\'den gitmek isteyen siviller
- Terörist grubu
- Teröristlerin sivillerin gidişini engellemesi

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: KİLİS-DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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