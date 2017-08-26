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DHA YURT - Tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyenler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu  (1) 

Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu  10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan'a tercih eden vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

26 Ağustos 2017 11:02

Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu 

10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan\'a tercih eden vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı\'nda yoğunluk oluşturdu. Dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan\'a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce beklediler. Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşursunken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi. 
Görüntü dökümü
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-İpsala Sınır kapısı\'ndan görüntü
-Türk plakalı araçlardan görüntü
-oluşan kuyruktan görüntü
-detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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