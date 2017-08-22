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DHA YURT - Taraftardan, Atiker Konyaspor başkanına istifa çağrısı 

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi

22 Ağustos 2017 15:32

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdi. Evinde yapılan aramada da cep telefonu, bilgisayar ve dijital verilere el konuldu. Taraftar ise sosyal medyadan Başkan Şan\'a istifa çağrısında bulundu.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, dün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdiği kaydedildi. 5 ay süren çalışma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, akşam Konya Büyükşehir Stadı\'nda oynanan  Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi.
Şan\'ın ifade verdiği ortaya çıktıktan Nalçacılılar Taraftar grubu,  sosyal medyadaki grup hesabından Şan\'a istifa çağrısında bulundu.
Atiker Konyaspor yönetim kurulu üyelerinin bugün konu ile ilgili toplantı yapacağı ve toplantının ardından gerekli açıklamanın yapılacağı öğrenildi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olan Şan, uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Şan, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olmuştu. 

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FOTOĞRAF 
Konyaspor kulübu binasından görüntü 

Haber: KONYA (DHA) 

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