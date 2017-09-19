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DHA YURT - Suriye sınırına askeri sevkiyat 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

19 Eylül 2017 21:03

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis sınırına obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Öğleden sonra terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin\'e komşu olan Kilis sınırına 6 obüs, 1 zırhlı personel taşıyıcı ile askeri personel sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri arasında Kilis\'e gelen askeri konvoy, konuşlanacağı üzere sınır hattına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Konvoyun geçişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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