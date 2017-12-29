DHA YURT - Sokak ortasında önce eşini öldürdü, sonra intihar etti

ÇORUM’da boşanmak üzere olduğu eşi 48 yaşındaki eşiyle sokak ortasında tartışan 55 yaşındaki Celal Yılmaz, silahla önce eşini daha sonra kendisini vurdu. Ağır yaralanan karı-koca hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat dün Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Yılmaz ve eşi Hatice Yılmaz, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. Hasan Paşa 1. Sokakta boşanmak üzere olduğu eşiyle karşılaşan Celal Yılmaz, üzerindeki tabancayı çıkararak üç çocuk annesi eşine kurşun yağdırdı. Hatice Yılmaz vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Celal Yılmaz, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti.

Olayı görev vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olayın yaşandığı sokağın hemen yanında bulunan Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılan Celal Yılmaz ve Hatice Yılmaz hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Karı koca yerde yatarken

- Polis ve 112 acil servis ekipleri

-Hastane

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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