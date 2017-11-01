DHA YURT - Şoför'den kadın yolcuya "Benim arabam" çıkışı

İzmit\'te, halk otobüsü sürücüsü aracı durdurarak tartıştığı kadın yolcudan aşağı inmesini istedi. Kadın sürücü itiraz ederken, otobüs sürücüsünün, \"Benim özel arabam\" çıkışına yolcular kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki verdi.

İzmit\'te, bir kadın yolcu ile tartışan özel halk otobüsü sürücüsünün tepkisi görüntülere yansıdı. İddiaya göre, otobüs sürücüsü durakta bekleyen 2 kişiyi yolcuların ikazı üzerine fark ederek durdu. Durağın ilerisinde bekleyen otobüse binen yolculara sürücü geç gelmeleri nedeniyle çıkıştı. Yolcular da sürücüye durağa girmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Devam eden tartışmaların ardından sürücü aracı durdurup koltuktan kalkarak, kadın yolcuya \"İner misiniz aşağıya\" dedi. Kadın yolcu ve otobüste bulunan yolcular sürücünün isteğine karşı geldi. Yolcular, \"Sen kamu hizmeti yapıyorsun\" hatırlatmasında bulunurken, \"Konuşma, bu benim özel arabam\" diyen sürücüye, bir yolcu, \"Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun\" diyerek cevap verdi. Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu ile tartışmalar sırasında çekilen görüntüler

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)