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DHA YURT -  Sınırın diğer tarafındaki Atme'de sessizlik hakim 

Hatay Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında bulunan Bükülmez mahallesinin karşısındaki Atme kasabasında sessizlik hakim

16 Ocak 2018 20:09

Hatay Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında bulunan Bükülmez mahallesinin karşısındaki Atme kasabasında sessizlik hakim.   Tüm gözler askeri hareketliliğin sürdüğü Reyhanlı\'ya çevrilirken, Suriye sınırında bulunan Oğulpınar sınır karakoluna sevkiyat aralıklar ile sürüyor.  Türkiye\'nin çeşitli illerinden Hatay\'daki sınır karakollarına askeri araç sevkiyatı sürürken, Suriye toprakları içerisinde bulunan Atme kasabası kasabasında sessizliğin hakim olduğ gözlendi. 

Görüntü Dökümü
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-Atme kasabasından görüntü 

Haber-Kamera: Faruk Kahraman-Güven Usta / İrfan Sapmaz- Ferhat Dervişoğlu (REYHANLI)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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