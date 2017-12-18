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DHA YURT - SİİRT'TE VİYADÜK ASMA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

ÇÖKME ANI KAMERADA    TÜRKİYE'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Siirt'in Pervari ilçesindeki Beğendik Köprüsü'nün bir bölümü, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü

18 Aralık 2017 16:38

ÇÖKME ANI KAMERADA 
 
TÜRKİYE\'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Siirt\'in Pervari ilçesindeki Beğendik Köprüsü\'nün bir bölümü, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında can kaybı yaşanmadı.
Pervari ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan, 150 metre yüksekliğindeki viyadükte yapılan, 410 metre uzunluğundaki Beğendik Asma köprüsü, bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 200 kişinin inşaattında çalıştığı ve bitmesine çok az kalan köprünün son bağlantılarının yapıldığı sırada büyük bir gürültüyle çöken köprü inşaatında can kaybı yaşanmadı.
Köprü inşatının şantiye şefi Ali Okumuş, 2013 yılında yapımına başlanan köprünün 2018 yılında tamamlanmasının planlandığını belirterek köprünün, son bağlantısının yapıldığı sırada çöktüğünü söyledi. Beğendik Köprüsü\'nün son bağlantısının yapılırken yaklaşık 50 metrelik bölümün çöktüğü belirtildi. Köprünün neden çöktüğü konusunda mühendisler inceleme başlattı.
Öte yandan, yapımı 2013 yılında başlanan Beğendik asma köprüsünün, Türkiye\'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olduğu öğrenildi. 150 metre yüksekliğinde ve 410 metre uzunluğunda olan köprü maliyetinin de 100 milyon lira olduğu kaydedildi. 200 kişinin çalıştığı köprünün, 2018 yılı sonlarında tamamlanması planlanıyordu.

Görüntü Dökümü
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-Çökme anı (CEP TELEFONU) 

ARŞİV
-Köprünün görüntüleri 

Haber: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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