DHA YURT - Servisten inerken ayağı takılan öğrenci minibüsün altında kalıyordu

ADIYAMAN\'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

- Öğrencinin minibüsten inmesi

- Öğrencinin ayağı takılması ve minibüsün altına girmesi

- Çevredeki vatandaşların yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA)