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DHA YURT - Şemdinli'de çatışma: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'ne operasyona çıkan güvenlik korucularına bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı

29 Eylül 2017 19:18

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'ne operasyona çıkan güvenlik korucularına bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Irak sınırında operasyona giden koruculara, bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. İlk ateşte güvenlik korucusu İslam İrez şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Yüksekova  Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Şehit İslam İrez\'in fotoğrafı 

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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