DHA YURT - Şemdinli'de 6'sı asker 8 şehit (6)

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker ile 2 güvenlik korucusu için akşam saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Basına kapalı olarak düzenlenen tören, şehit asker ve korucuların cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit asker ve korucuların özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından, şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak Zolguldak, Piyade sözleşmeli erler Tayfun Kavun Kırşehir, Sercan Kara Isparta, Erhan Karaca Samsun, Emre Karaaslan Bursa, Ömer Küçük\'ün cenazeleri ise memleketi Hatay\'a 2 ayrı uçağa konularak uğurlandı. Aynı çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil ise helikopterle Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine gönderildi.

Haber:VAN,(DHA)

