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DHA YURT - Selin denize sürüklediği odunlar için seferber oldular

RİZE'de şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler devirdiği ağaçları denize sürükledi

29 Eylül 2017 12:54

RİZE\'de şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler devirdiği ağaçları denize sürükledi. Çayeli İlçesi\'nde deniz kıyısında biriken odunlar vatandaşlar tarafından toplandı.
Çayeli İlçesi\'nde etkili olan şiddetli yağmur sel ve heyelanlara neden oldu. Senoz deresinin taşması sonucu Çayeli-Kaptanpaşa karayolu bir çok noktadan ulaşıma kapandı. Sel suları devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Karadeniz kıyısında biriken odunlarda vatandaşları kışlık yakacağı için umut oldu. Bu sabah yağmurun dinmesiyle birlikte kıyıda toplanan çok sayıda kişi motorlu testere yardımıyla kestikleri odunları toplamaya başladı.

\"HER TARAF ODUN KAYNIYOR\"
Denizde odun toplayanlar arasında 85 yaşındaki Cevat Ketenci\'de yer aldı. İlerlemiş yaşına rağmen oğlu Seyhan Kenetci\'ye yardım eden yaşlı adam kışlık odun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı. Oğlu Seyhan Ketenci\'de \"Sel odunları denize sürükledi. Her taraf odun kaynıyor. Bizde biriken odunları topluyoruz. Geceden başladık. Sabahta çok kişi geldi. Kışlık odun ihtiyacımız çıktı.\" dedi.
Denizden odun toplayan Hamdiye Yazıcı\'da eşini yakın bir zamanda kaybettiğini belirterek kışlık oduna ihtiyacı olduğunu belirtti, \"Buradan odun toplamak zor oluyor ama mecbur ne yapalım. Oduna ihtiyacımız var.\" diyerek kışı bu odunlarla geçireceğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Odun toplayanlar
Vatandaşlarla röp.
Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Osman ŞİŞKO RİZE (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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