DHA YURT -  Sel sularına kapılan 3 asker böyle kurtarıldı 

Tekirdağ Saray ilçesinde sele kapılan araçta bulunan 3 askerin suları içerisinde beklerken ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Sel sularının içinde güçlükle ayakta duran 2 asker ile ağaca sarılan 1 asker olay yerine gelen ekipler tarafından botla kurtarıldı. 3 askerin kurtarılma görüntüsü cep telefonuyla görüntülendi. Kaybolan 1 askeri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ağaca sarılan askerin görüntüsü

- Sel suları ortasında bekleyen 2 askerin görüntüsü

-3 askerin ekipler tarafından botla kurtarılması

-detaylar

Haber: TEKİRDAĞ (DHA)

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