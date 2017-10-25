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DHA YURT -  Sel sularına kapılan 3 asker böyle kurtarıldı 

Tekirdağ Saray ilçesinde sele kapılan araçta bulunan 3 askerin suları içerisinde beklerken ekipler tarafından son anda kurtarıldı

25 Ekim 2017 21:27

Tekirdağ Saray ilçesinde sele kapılan araçta bulunan 3 askerin suları içerisinde beklerken ekipler tarafından son anda kurtarıldı.  Sel sularının içinde güçlükle ayakta duran 2 asker ile ağaca sarılan 1 asker olay yerine gelen ekipler tarafından botla kurtarıldı.  3 askerin kurtarılma görüntüsü cep telefonuyla görüntülendi. Kaybolan 1 askeri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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-Ağaca sarılan askerin görüntüsü 
- Sel suları ortasında bekleyen 2 askerin görüntüsü
-3 askerin ekipler tarafından botla kurtarılması 
-detaylar 

Haber: TEKİRDAĞ (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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