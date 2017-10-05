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DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Konya'ya getirildi

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 45 yaşındaki Piyade Uzma

05 Ekim 2017 06:44

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi askeri uçakla Konya\'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş\'un cenazesi daha sonra karayolu ile memleketi Karaman’a gönderildi.

Şehit Ömer Doğan\'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya\'ya gönderildi. Şehidi havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi daha sonra karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi. Şehidin bugün toprağa verileceği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehidin cenazesinin askeri uçakla getirilmesi
- Cenazenin uçaktan indirilmesi ve cenazesi aracına taşınması
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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