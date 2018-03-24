DHA YURT - Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi 2 ay sonra Ankara'ya getirildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara\'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak\'ta Afrin\'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara\'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta\'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta\'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara\'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak\'ta Afrin\'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara\'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta\'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta\'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı harekâtında 23 Ocak\'ta şehit olan piyade üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başbakan Yıldırım\'ın aileye taziye ziyareti

(EK) - (ARŞİV)

-Afrin\'de şehit düşen üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın 30 Ağustos 2016\'daki konuşması

Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

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