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DHA YURT - Şehit Binbaşı'yı Ordu'da 10 bin kişi dualarla uğurladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi

18 Ocak 2018 21:11

Isparta\'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın cenazesi, Ordu\'nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Isparta\'nın Yalvaç İlçesi\'nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın cenazesi, ikindi namazı öncesi tören için Fatsa Hükümet Konağı önüne getirildi. Buradaki törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polisler, askerler, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bakan Nurettin Canikli ve Bakan Numan Kurtulmuş, şehidin babası Sebahattin Karamustafa ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin eşi Meryem Karamustafa, kızları Öykü (11) ve Masal (7) Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Nezaket Karamustafa da \"Oğlum canım yavrum beni bırakıp nereye gidiyorsun?\" diye ağıt yakarak ağladı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın cenazesi, Asri Mezarlık\'taki Şehitlik\'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü dökümü
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-Detaylar
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun omuzlarda gidişi

Haber-Kamera: Nedim KOVAN- Ferudun ALTUNTAŞ- Ali YAZAN/ORDU, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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