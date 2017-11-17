DHA YURT - Şehit askerin naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi

IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya\'nın naaşı sabaha karşı memleketine getirildi. Şehit Kabakkaya, Ordu-Giresun Havalimanı\'nda törenle karşılandı.

Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya\'nın cenazesi memleketi Ordu\'ya getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı\'na sabaha karşı getirilen şehit Kabakkaya için karşılama töreni düzenlendi. Buradaki törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutan Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, şehit babası Birol, annesi Nurcan Kabakkaya, yakınları, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri katıldı.

\"BEN SENİ BÖYLEMİ ALMAYA GELECEKTİM YAVRUM\"

Şehidin naaşı uçaktan indirilerek tören mangası tarafından omuzda cenaze aracına taşındı. Havalimanından Altınordu İlçesi\'ne bağlı Şahincili Mahallesi\'nde baba ocağına götürüldü. Şehit oğlunun naaşı askeri erkan tarafından omuzda taşınırken arkasından cenaze aracına kadar yürüyen anne Nurcak Kabakkaya, \"Aşkım sen benim ömrümü de alsaydınya, yavrum beni de alsaydınya, ben sana canlarımı seve seve verirdim. Ben seni böylemi almaya gelecektim yavrum. Aşkım, bebeğim benim. Allah\'ım dayanılacak acılar değil bunlar, yardım et Allah\'ım\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Kabakkaya, bugün Altınordu Ulu Camii\'nde düzenlenecek törenle Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskipazar\'da Garnizon Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin fotoğrafları

-Törenden detay görüntü

-Uçaktan naaş alınırken görüntü

-Anne Nurcan Kabakkaya\'nın ağlayıp ağıt yakarken görüntüsü

-Baba Birol Kabakkaya\'dan görüntü

(SÜRE: 5.00 Dk) - (BOYUT: 363 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA)