DHA YURT - Savcı: 'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor' deyince ateş etmeye başladı (3)

POLİS VE EŞİ TUTUKLANDI

Korkuteli Adliyesi\'nde dün makam odasında savcı A. Kadir Küçüköner\'i tabancayla vuran polis memuru Turgut Avcı ile aynı adliyede katibe olarak görev yapan eşi Şerife Avcı\'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Turgut Avcı\'nın susma hakkını kullandığı, Şerife Avcı\'nın ise savcılıktaki ifade verdiği belirtildi. İşlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Turgut Avcı, TCK\'nın 82\'nci Maddesi 1/g bendi uyarınca \'Kasten öldürme\' suçundan, eşi Şerife Avcı ise aynı maddenin yanı sıra \'yardım ve yataklık\' suçlamasıyla tutuklanarak Antalya Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)