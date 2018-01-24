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DHA YURT - Savaş uçağı pilotundan 'Zeytin Dalı Harekatı' mesajı 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki YPG'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı

24 Ocak 2018 20:20

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki YPG\'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı. Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında \"İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için...\" sözleri yer aldı.

Görüntü DÖkümü
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-Savaş pilotunun kabin içinden çektiği fotoğraf
-savaş uçaklarının havalanması
-detaylar

Haber: KİLİS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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