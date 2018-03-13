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DHA YURT - Sarp Sınır Kapısı'nda sistem arıza verdi, TIR kuyruğu uzadı

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda geçişlerde verilerin girildiği sistemin arızalandığı gerekçesiyle uluslararası nakliyecilik yapılan TIR'lar, 2 gün boyunca geçiş yapamadı

13 Mart 2018 12:33

Türkiye\'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'nda geçişlerde verilerin girildiği sistemin arızalandığı gerekçesiyle uluslararası nakliyecilik yapılan TIR\'lar, 2 gün boyunca geçiş yapamadı. Türk tarafında,10 kilometreye yaklaşan TIR kuyruğu Hopa ilçe merkezinden uzayıp gitti.
Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'nda önceki gün geçişlerde verilerin girildiği sistem arızası nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan TIR\'lar Gürcistan\'a geçemedi. 2 gün boyunca geçiş yapılamayan kapıda Türkiye\'nin dört bir yanından gelen TIR\'lar birikmeye başladı. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk Hopa ilçe merkezinden uzayıp gitti. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR\'lar trafiğinde aksamasına neden oluyor. Sınır kapısında sistem arızasının giderilmesi ile geçişlerin başladığı kapıda TIR kuyrukları azaltılmaya çalışılıyor. Artvin Sarp Mülki İdare Amirliği ise oluşan TIR kuyruklarına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. 
TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ
TIR sürücüsü Cesur Altundal, yollarda perişan halde kaldıklarını belirterek \"Bütün yeme içme ve diğer ihtiyaçlarımızı aracın içinde ve etrafında görmek zorunda kalıyoruz. Sistemlerden dolayı kapı geçişlerinde sorun yaşıyoruz. En az 3 gün daha bekliyoruz.\" dedi. Diyar Eşlioğlu da \"Gürcistan\'dan geçişte 5 dakikada evraklarımız işlem görüyor. Ama Türkiye\'de genelde böyle sıkıntı oluyor. Yollarda kaldık. Tuvalet yok, su yok. Burada beklemek zorundayız. Uyuyamıyoruz çünkü diğer bekleyen araçlar bizi geçer. Bu yüzden 24 saat nöbetteyiz.\" ifadelerini kullandı.Osman Arabacı ise \"Kapıda arıza var. Bundan dolayı sıra oluşuyor. Parklar dolu, 10 kilometre kuyruk var. Bekliyoruz. Yolda yata yata gidiyoruz. 3 gün daha ancak kapıya varırız. Gümrük çalışmıyor\" diyerek beklemekten başka çareleri olmadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Tır kuyruklarından görüntüler
-Tır şoförleri ile röp.
-Hopa Sarp tabelası
-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/ARTVİN,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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