DHA YURT - Şanlıurfa'ya eylem için gelen 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

SURİYE\'den bombalı eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen DEAŞ üyesi 3 terörist, Şanlıurfa\'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri Suriye uyruklu A.B. ve A.H.\'nin yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda A.B. ve A.H. ile bu teröristlere sahte kimlik çıkaran A.B.\'yi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 3 terörist, bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeye getirilen şüpheliler

- Polis aracından indirilen şüpheliler

- Adliyeye çıkartılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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