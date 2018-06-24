DHA YURT - Samsun'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı

SAMSUN\'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Samsun\'da kayıtlı 959 bin 127 seçmen, 3 bin 240 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00\'de başladı. Vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına geldi. Sabahın erken saatlerinde yoğunluk görülmezken, polisler oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar 17.00\'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan detaylar

-Sandıktan detaylar

-Vatandaşların pusulaları almaları

-Vatandaşların oylarını kullanmaları

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Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)