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DHA YURT - Samsun'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı

29 Eylül 2017 13:16

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü.
Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde, dün akşam saatlerinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK\'lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi.
Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise Şırnak\'ta tedavi altına alındığı belirtildi.
ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN\'A DÜŞTÜ
Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'ne ateş düşürdü. Havza\'da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara\'da oturduğu öğrenildi.

Görüntü DÖkümü
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-ARŞİV
-Hakkari bölgesindeki operasyonlardan görüntü 

(SAMSUN) 
-Evin önünden detaylar
-Eve Türk bayrağı asılması
-Sağlık ekiplerinden detay
-Şehitin fotoğrafı

Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN/HAVZA, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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