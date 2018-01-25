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DHA YURT - ROKETLİ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ, MERMİLER HAVADA GÖRÜNTÜLENDİ

Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti

25 Ocak 2018 11:31

Kilis\'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü
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-Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mermilerinin görüntüsü
-Kilis kent merkezi
-detaylar 

Haber-Kamera: KİLİS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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