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DHA YURT - Raco'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

'ZEYTİN Dalı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Afrin'in Raco beldesinde teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

14 Mart 2018 15:55

\'ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla güvenli hale getirilen Afrin\'in Raco beldesinde teröristlerin bomba imalathanesi bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, terör örgütlerinden arındırılan Afrin\'e bağlı bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve taraması faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, Raco beldesinde bir evde bomba imalathanesi buldu. İmalathanede bomba yapımındaki kullanılan çok miktarda amonyum nitrat ile malzeme ele geçirdi. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bomba yapımında kullanılan malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bulunan imalathane
- ÖSO mensupları
- Ele geçirilen malzemeler
- Amonyum nitrat dolu çuvallar
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak EMEK-SURİYE (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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