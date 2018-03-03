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DHA YURT - RACO'DA ÇATIŞMA ANLARI 

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO güçlerinin Raco merkezinde YPG'li teröristler ile arasında çıkan çatışma DHA kameralarına yansıdı

03 Mart 2018 19:26

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan ÖSO güçlerinin Raco merkezinde YPG\'li teröristler ile arasında çıkan çatışma DHA kameralarına yansıdı. Raco merkezinden teröristlerin önceden kullandığı tahmin edilen 5 katlı bir binayı ele geçiren ÖSO güçleri, buradan keskin nişancı oldukları belirtilen teröristlerin bulunduğu başka bir binayı ateş altına aldı. Öte yandan ÖSO güçleri ile teröristler arasında Raco merkezinde çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. 

Görüntü Dökümü
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-Raco merkezinden görüntü 
-ÖSO güçlerinin ilerleyişinden görüntü 
-ÖSO güçlerinin teröristlerin önceden kullandığı belirtilen binayı ele geçirmesi
-Diğer binalarda bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için ÖSO güçlerinin ateş açması 
-DHA muhabiri İrfan SAPMAZ\'ın anonsları 
-Raco merkezinden görüntü 
-ÖSO güçleri ile YPG\'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri 
-ÖSO güçlerinin zırhlı araçlarla ilerlemesi
-Raco merkezindeki YPG hedeflerine yapılan top atışları
-Raco\'dan yükselen dumanlar 
-detaylar 

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / RACO (SURİYE) (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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