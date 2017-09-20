DHA YURT - Polis eğitim merkezinde helikopter pervanesi çarptı; 1 polis şehit, 1 polis yaralı (2)

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\'Polis okulunda feci kaza; Helikopter pervanesinin çarpması sonucu 1 polis şehit, 1 polis yaralı\' başlıklı haber, şehit polisin adının belirlenmesi ve ek bilgilerle yeniden geçildi.

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YENİDEN

NİĞDE\'de Özel Hareket polislerin eğitim gördüğü Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde, helikopter pervanesinin çarptığı 2 polis memurundan 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım şehit olurken, 25 yaşındaki Azim Doğan yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nün eğitim sahasında meydana geldi. İddiaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopterle, \'halatla iniş eğitimi\'nin ardından pilot, yeni öğrencileri almak üzere alçalmaya başladı. İniş sırasında helikopterin istikameti ani olarak değişti. Bu sırada helikopterin üzerinde bulunan \'ana rotor\' olarak adlandırılan pervane, Özel Hareket polisi eğitmeni Abdullah Yıldırım ile Azim Doğan\'a çarptı. Kadrosu Kilis Emniyet Müdürlüğü\'nde bulunan polis memuru Yıldırım başına aldığı darbeyle olay yerinde şehit olurken, Azim Doğan yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doğan yoğun bakıma alındı. Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar da merkeze gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kaza sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni, yapılacak teknik değerlendirmeden sonra belli olacak.

AİLE NİĞDE\'YE GİTTİ

Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olan polis memuru Abdullah Yıldırım\'ın Adana\'nın merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'ndeki baba evine acı haber ulaştı. Şehit haberini alan Yıldırım\'ın yakınları fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne Safiye, babası Zülküf ile kardeşleri Niğde\'ye gitti.

1995 YILINDAKİ BENZER KAZA

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller\'i taşıyan helikopter, İstanbul Büyükçekmece\'ye inişi sırasında benzer bir kaza meydana gelmişti. 1995\'te meydana gelen olayda, koruma polisi olan Satılmış Göçen, helikopter indikten sonra kuyruk bölümüne doğru ilerlerken pervane başına çarpmıştı. Gökçen, olay yerinde şehit olmuştu. Geçen Nisan ayında da Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopter Tunceli\'de düşmüş, 10\'u emniyet mensubu 12 kişi şehit olmuştu.



Görüntü Dökümü

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- Morg önündeki polis ekipleri ve polis araçlarından görüntüler

- Acil servis önünden görüntü

- Niğde Devlet Hastanesi\'nin dış görüntüleri

- Şehit polisin Adana\'daki evinin önünden görüntüler

- Şehit polisin Adana\'daki evinin önünden görüntüler

- Şehit yakınlarının ağlaması

- Özel harekat polisleri

- Şehidin yiğeniyle amcasının birbirine sarılarak ağlamasından görüntüler

Haber: Uğur MART- Ali KADI- Yusuf BAŞTUĞ/ NİĞDE, ADANA, (DHA)

