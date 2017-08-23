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DHA YURT - (ÖZEL) Cide'de deniz üzerinde oluşan hortum böyle görüntülendi 

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yenice Köyü açıklarında denizde hortum oluştu

23 Ağustos 2017 12:54

Kastamonu\'nun Cide ilçesine bağlı Yenice Köyü açıklarında denizde hortum oluştu.
Dün akşam saatlerinde Kastamonu\'nun Cide ilçesine bağlı Yenice Köyü açıklarında oluşan hortum gazeteci Dilek Taş Aydın tarafından görüntülendi.  Yoğun bir rüzgar ile ortaya çıkan hortum görüntüleri denizde başlayıp, yaklaşık 20 dakika suyu havaya kaldırdıktan sonra yine denizde bittiği görüldü.

Görüntü Dökümü
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denizde oluşan hortumun görüntüsü 

Haber: KASTAMONU (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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