DHA YURT - (ÖZEL) 21 Aralık 2016... 18 askerin şehit olduğu Şeyh Akil Tepesi 'Albayrak Tepesi' oldu 

\'21 Aralık 2016, Fırat Kalkanı harekatının en acı ve en acı onur günüdür\'

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 21 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ ile yaşanan çatışmalarda aralarında Binbaşı Bülent Albayrak\'ın da olduğu 18 asker şehit oldu. Çatışmaların yaşandığı El Bab girişindeki Şeyh Akil Tepesi daha sonra \'Albayrak Tepesi\' oldu. El Bab ilçesindeki birçok noktaya şehit Binbaşı Bülent Albayrak\'ı resimleri asıldı. \'Albayrak Tepesi\'nde bulunan Türk askerleri El Bab\'ın güvenliği için bölgedeki güvenliği sağlamaya devam ediyor. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 18 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin kaleme aldığı yazının bir bölümünde ; \"21 Aralık 2016, Fırat Kalkanı harekatının en acı ve en acı onur günüdür.\" ifadelerine yer verdi. Öte yandan \'Albayrak Tepesi\' yakınına Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve inşaatları hızla yükselen hastane birkaç ay içerisinde tamamlanarak Suriyelilere sağlık hizmeti sunulacağı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ\'ın elinde bulunan El Bab\'ı özgürleştirme operasyonunda 21 Aralık 2016 tarihinde ilçenin hakim noktalarından biri olan Şeyh Akil Tepesi\'nde yaşanan çatışmada aralarında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Bülent Albayrak\'ın bulunduğu 16 asker şehit oldu. Çatışmada ağır yaralanan 2 asker de kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. El Bab\'ın DEAŞ\'tan temizlenmesinin ardından ilçenin birçok noktasına Bülent Albayrak\'ın resimleri asıldı. İlçe halkı kahramanca çatışarak Binbaşı Bülent Albayrak\'ın şehit olduğu Şeyh Akil Tepesi\'ne \'Albayrak Tepesi\' demeye başladı. İlçenin girişinde bulunan tepeye Bülent Albayrak\'ın resimleri de asıldı. \'Albayrak Tepesi\'nde bulunan Türk askerleri El Bab\'ın güvenliği için bölgedeki güvenliği sağlamaya devam ediyor.

\"FIRAT KALKANI HAREKATININ EN ACI VE EN ACI ONUR GÜNÜDÜR\"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 18 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin kaleme aldığı yazının bir bölümünde ; Coğrafyanın dizayn edilmeye çalışıldığı, Tu¨rkiye’nin de bu dizayna dahil edildiği meşum bir su¨reçte, Tu¨rk milletine özgu¨ tam gayret atılımıdır. Mehmetçik Fırat Kalkanı’nda sadece DEAŞ’ın ya da YPG-PKK’nın konvansiyonel gu¨ce ulaşmış teröristleriyle mu¨cadele etmedi. Orada her tu¨rlu¨ doğrusal-asimetrik-provokatif, tahrik ve tuzak boyutlu askeri-istihbari-siyasi ve demografik saldırıyla karşılaştı. İşte bu süreçte 21 Aralık 2016, Fırat Kalkanı harekatının EN ACI ve EN ACI ONUR GÜNÜDÜR. El Bab şehrinin ele geçirilme aşamalarında Akil Dağında yaşanan bugün yaşanan çatışmalarda 3. Özel Kuvvet Tugayı 1. Özel Kuvvet (31) tabur komutanı Binbaşı Bülent Albayrak olmak üzere 16 Mehmetçik şehit olmuştur.

Daha sonraki süreçte, ağır yaralı Mehmetçiklerden ikisi daha şehit olmuş, o güne dair şehit sayısı 18’e ulaşmıştır. Ruhları şad olsun. VATAN, MİLLET, TARİH ve MEDENİYET SİZLERE MİNNETTARDIR.\"

EL BAB\'A 200 YATAKLI HASTANE

Birçok konuda Türkiye\'nin destek verdiği Suriye kentlerinden El Bab\'a yatak modern hastane yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve inşaatları hızla yükselen hastaneler birkaç ay içerisinde tamamlanarak Suriyelilere sağlık hizmeti sunacak.

Görüntü Dökümü

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-El Bab ilçesinden görüntü

-Şeyh Akil Tepesinden görüntü

-Tepede konuşlu olan Türk askeri üssü

-Askeri araçlardan görüntü

-DHA Muhabiri Hasan KIRMIZITAŞ\'ın anonsu

-Bülent Albayrak\'ın resimlerinden görüntü

-Şeyh Akil Tepesinden detay görüntüler

-El Bab ilçe merkezinden çarşıdan görüntü

-Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hastanenin görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Murat VAROL / EL BAB (Halep) SURİYE (DHA)

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