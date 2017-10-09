DHA YURT - Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İZMİR\'İN Karşıyaka İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Songül Çoban hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Taşkın T. (39) yönetimindeki 34 MEY 33 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Çoban\'a çarptı ardından da yol kenarında park halinde olan 35 S 71160 plakalı servise çarparak durabildi. Çoban, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çoban\'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Taşkın T., ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)