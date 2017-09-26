DHA YURT - Otomobil tünelde bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Mehmet Bügiş olay yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mehmet Naci Gündemir’in tedavisi sürüyor.

Alanya girişindeki tünellerde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, şehir merkezinden Antalya istikametine giden Reşat Gürbüz idaresindeki 06 ZA 119 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazada araçta bulunan Mehmet Bügiş olay yerinde can verirken, sürücü ve Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüz’ü Alanya Özel Anadolu Hastanesi’ne, Gündemir’i ise Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Reşat Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Gündemir’in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada ölen Mehmet Bügiş ile Reşat Gürbüz’ün cenazeleri polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri tarafından tünel yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay ve genel görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA)