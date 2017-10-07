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DHA YURT - Oğulpınar Hudut Karakolu'nun olduğu sıfır noktasında zırhlı iş makinaları

Batı illerinden gönderilen askeri birlikler, tank ve askeri zırhlı araçlar, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde sınır birliklerine yerleştirildi

07 Ekim 2017 18:17

Batı illerinden gönderilen askeri birlikler, tank ve askeri zırhlı araçlar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde sınır birliklerine yerleştirildi. Sınır birliklerinde konuşlandırılan tank ve fırtına obüslerinin namluları Suriye\'ye çevrildi. 2\'nci Hudut Taburu Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun olduğu sıfır noktasında ise zırhlı iş makinaları da dikkat çekti.
Bu arada Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndaki hoparlörlerden saat 10.00 sıralarında \'Çanakkale Türküsü\' çalınması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
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-Bölgeye gelen tankların görüntüsü 

-Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun bulunduğu bölgeden görüntü
-askeri araçlar 
-detaylar

Haber-Kamera: 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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