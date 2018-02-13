DHA YURT - O şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar/EK

BAKAN ARADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, şehit annesi Zübeyde Tura\'yı telefonla aradı. Olayın ortaya yaşanmasından üzüntü duyduğunu belirten Sayan, \"Sizler bizim başımızın tacısınız, olayı duyunca çok üzüldüm, otobüs şoförüne gereği yapılacak\" dedi. Anne Tura ise, sizleri yanımızda görmek, arkamızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor\" dedi. Şehidin babası Ahmet Tura\'da bakana teşekkür etti.

ZEYTİN DALI VE PKK VURGUSU

Adliyeye sevk edilen otobüs şoförü Eren G., Cumhuriyet Savcılığı\'nda ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, tutuklama talebi yazısında, müşteki Zübeyde Tura\'nın oğlu Mehmet Tura\'nın 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından pusu kurularak 33 askerle birlikte şehit edildiğini anımsattı. Diğer şehit yakınları gibi müştekinin de otobüslerden ücretsiz yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Savcı, talep yazısında şu ifadelere yer verdi: \"PKK terör örgütüne karşı şanlı kahraman askerlerimizin verdiği mücadelenin senelerdir devam ettiği, PKK\'nın gerçekleştirdiği karakol baskınları ve sivil katliamlarla şanlı halkımızın can evinden vurma çabalarına karşı şehit ailelerimizin \'Vatan sağ olsun\" yanıtı ile dağ gibi durdukları, halkımızın da eşi başka bir millette zor rastlanır şekilde şehitlerine saygı ve yakınlarına sahip çıkma anlayışı ile hareket ettiği, yine şanlı ordumuzun olay tarihi itibariyle PKK\'nın kanlı tarih yazma çabasına karşı Afrin bölgesinde Zeytindalı Harekatı ile kalıcı bir son verme amacıyla uluslararası arenada dahil kabul gören operasyonlarının devam ettiği, gelen şehit haberleri nedeniyle milli birlik ve dayanışma duyarlılığının arttığı, somut olayda şüpheli şoförün diğer yolcuların da duyabileceği şekilde şehit annesine (ve onun nezdinde tüm şehit yakınlarına) karşı sarf ettiği sözlerin ve davranışın halkın bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığı alenen tahrik edecek nitelikte olduğu, ayrıca şüphelinin sözleriyle Türkiye Cumhuriyet Devletini alenen aşağıladığı, olayın görüntülerinin paylaşılmasıyla toplumda büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtığı, kamu güvenliği ve düzeni için ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullar değerlendirildiğinde tehlike oluştuğu anlaşılmakla; şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.\"

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğraflarından görüntü

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan\'ın şehidin anne ve babası ile telefonda görüşmesi

- Detay görüntüler

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Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)