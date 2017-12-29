DHA YURT - Nehirde mahsur kaldı

ADANA\'da fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıkan 39 yaşındaki Mustafa Çakmak, baraj kapakları açılınca mahsur kaldı.

Mustafa Çakmak, fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıktı. Bu sırada barajın kapakları açılınca sular yükseldi, Çakmak kayalıklarda mahsur kaldı. Çakmak, cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Uyarılar üzerine baraj görevlileri kapakları kapattı. Suyun çekilmesiyle Mustafa Çakmak, kıyıya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Çakmak\'ın kayalıkların üzerinden yürümesi

- Kıyıya gelmesi

- CANKUR ekiplerinin görnütüsü

- Mustafa Çakmak\'ın konuşması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)