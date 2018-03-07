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DHA YURT - Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

TRABZON’da durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi

07 Mart 2018 01:15

TRABZON’da durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği \'Jill\' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda takibe alınan İran plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği \'Jill\' ile yapılan aramada ön ve arka tampon içine zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 62 paket halinde 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Polis köpeğinin arama yapması
Uyuşturucunun tampondan çıkarılması

Haber-Kamera: Fatih TURAN / Trabzon (DHA)
 

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