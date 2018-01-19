DHA YURT - Muş'ta trafik kazası 6 ölü, 24 yaralı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş\'ta meydana gelen trafik kazasında dereye uçan yolcu otobusundeki 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 08.00 sıralarında Muş\'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkinde meydana geldi. Hatay\'dan Muş\'a gitmekte olan Lider Muş firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü sürücü Adnan Öletaş\'ın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaysbetmesi sonucu derece uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Muş ve Bingöl devlet hatanelerine kaldırıldı.

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Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)-

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