DHA YURT - Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

ARICILAR MAHALLESİ SAKİNLERİ GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

MUĞLA\'NIN Ula ilçesinde meydana gelen ve artçılarla devam eden depremler nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik kırsal Arıcılar Mahallesi\'nde evlerde çatlaklar oluştu. Dağlardan yola dökülen kaya parçaları ve devrilen çam ağaçları nedeniyle yollar kapanırken iki saat süreyle elektrikler kesildi.

Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden, Ula\'ya 25 kilometre mesafede bulunan 25 hanelik kırsal Arıcılar Mahallesi en çok etkilenen yerleşim yeri oldu. Dağdan yola yuvarlanan kaya parçaları ve kökünden sökülerek devrilen çam ağaçları mahalleye ulaşımı kapattı. Evlerin duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, bir evin bacası çöktü. Mahallede elektrikler 2 saat süreyle kesildi.

Arıcılar Mahalle Muhtarı Salim Uysal\'ın çağrısıyla bölgeye AFAD, Jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Dozer ve kepçeler yardımıyla kapanan yollar açıldı. Kısa devre yapan enerji nakil hatları onarılarak mahallede elektrik kullanımı tekrar sağlandı. Yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçirdi.

Yaşanan deprem ile ilgili açıklama yapan Arıcılar Mahalle Muhtarı Salim Uysal, \"Mahallemizde 25 tane hane bulunmaktadır. Tuğla ile yapılan tek katlı 25 evde depremler nedeniyle çeşitli büyüklükte çatlaklar oluştu. İlk defa böyle şiddetli bir deprem hissettik. Jandarma, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri çağrımızla kısa sürede mahallemize gelerek inceleme yaptı. Yollar kısa sürede temizlenerek açıldı. Elektrik akımları tekrar geldi. Çok şükür ki yaralı ve can kaybı yok. Evlerimize girmeye korkuyoruz. Herkes evinin önünde ateş yakarak sabahlayacak\" dedi.

Yaklaşık 65 yıldır böyle şiddetli bir depremi yaşamadıkların söyleyen Hamit Demir, \"Depremler oluyordu ama böylesini ilk defa yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin anında müdahale ederek bizlere destek oldular. Korkumuzdan evimize giremiyoruz. Biraz ateş başında birazda aracımızda dinlenerek sabahlayacağız\" dedi.

\"KÖPEKLERİN HAVLAMASI İLE UYANDIK\"

Ailesiyle birlikte arıcılıkla uğraştığını söyleyen Mehmet Dönmez, \"Depremin yaşandığı saatlerde evimizde uyuyorduk. Köpeklerin havlama seslerine uyandık. Köpeğim Pamuk kapımın önüne gelerek havladı. Depremi aynı anda hissettik. Hep birlikte dışarı çıktık. Mahallenin köpekleri sayesinde depremi hissettik\" dedi.

Öte yandan, günün ağarmasıyla birlikte yetkililerin bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evlerin duvarlarında ki çatlaklardan görüntü

- Yollara düşen kaya parçaları ve çam ağaçlarından görüntü

- Ateş başında toplanan mahalle sakinleri ile röp.

- Arıcılar Mahalle Muhtarı Salim Uysal ile röp.

- Mehmet Dönmez ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /ULA,(DHA)

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