DHA YURT - Müdür yardımcısının öğrenci dövdüğü iddiası

Büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi2nde İmam Hatip Ortaokulu 8\'nci sınıf öğrencisi M.A., okul müdür yardımcısı olan A.Y.\'nin kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Okulun yakınındaki bir büfeye sığındığı belirtilen öğrenci polise verdiği ifadesinde \"Beni ensemden tutarak diğer müdür yardımcının odasına götürerek vurdu. Yere düşmem ile birlikte vurmaya devam etti\" dedi. Müdür Yardımcısı ise iddiaları kabul etmedi.

Çorlu İmim Hatip Ortaokulu\'nda iddiaya göre, 8\'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki öğrencisi M.A., okulda Müdür Yardımcısı olan A.Y. tarafından darp edildi. Okuldan çıkan M.A. yakınındaki büfeye giderek büfe sahibinden polisi araması istedi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince Çocuk Şubesi\'ne götürülen M.A.\'nın babası Yusuf A.\'da çağrıldı. Ailesinin şikayeti üzerine ifadesi alınan öğrenci M.A., \"Zil çaldı tuvalete giderken bir arkadaşımı gördüm ve dizim ile ona dokundum. Daha sonra sınıf önüne geldiğimde müdür yardımcısı A.Y., beni ensemden tutarak diğer müdür yardımcının odasına götürerek vurdu. Yere düşmem ile birlikte vurmaya devam etti. Daha sonra bizim sınıftan başka bir öğrenciyi çağırarak benim çantamı toplayıp getirmesini söyledi. Çantam gelmesiyle benim zil çalana kadar burada beklememi söyledi. Bende bir saat yirmi dakika burada bekledim zil çaldığında çıktım ve büfeye giderek yardım istedim” dedi. Baba Yusuf A. ise oğlunu darp eden müdür yardımcısından davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

DAYAK İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Okulda öğrencisini dövdüğü öne sürülen Müdür Yardımcısı A.Y. ise iddiaları kabul etmedi. Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne gelerek ifade veren A.Y. öğrencinin okulda rahat durmayan bir öğrenci olduğunu ve kendisini sadece uyardığını, dövme olayının olmadığını söyledi.

Ortaokul öğrencisinin sığındığı belirtilen büfenin sahibi Sediye Selçuk, sadece vatandaşlık görevini yaptığın belirterek, \"Çocuk içeriye girdi. Ağlıyordu. Ben ne olduğunu sorduğumda. Bana \'dayanamıyorum polise haber ver\' dedi. Bende polise haber verdim. Polis geldiğinde müdür yardımcısının dövdüğünü anlattı\" şeklinde konuştu.

GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencini iddiaları üzerine gerekli soruşturmanın başlatıldığını kaydederek, \"Konuyu biliyoruz. Bununla ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlamıştır. Soruşturma devam ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Okuldan görüntü

-Çocuğun büfeye gelip yardım istemesi güvenlik kamerası

-Büfe sahibi ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)–

==============================================

