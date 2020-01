DHA YURT - Midtown Orkestrası Bodrum Belediye Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

MİDTOWN Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl beşinci dönemine giren Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özel bir konserle Bodrum Belediye Meydanı’nda kutladı.

Bodrum\'da bulunan alışveriş ve yaşam merkezi Midtown’ın bünyesinde kurulan Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum Belediye Meydanı’nda müzikseverler ile klasik müzik, tango ve marşlardan oluşan repertuarı ile keyifli bir konser verdi. Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile özdeşleşmiş ‘İzmir Marşı’, ‘Gençlik Marşı’ ve ‘10.Yıl Marşı’ ile popüler şarkılardan oluşan bir repertuarla sahnede yer aldı. Midtown Orkestrası ayrıca Midtown Alışveriş Merkezi’nde Havuzlu Alan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir performans sergiledi.

Alışveriş merkezinde sergilenen performansı dinleyen seyircilerden Sevda Metinsoy, düzenlenen etkinlik hakkında düşüncelerini dile getirdi. Metinsoy, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamaya geldik. Midtown Alışveriş Merkezi\'nin her zaman buradaki orkestrasını dinliyoruz. Kızım için bugün çok önemli bir gün, çok büyük bir aşkla ve sevinçle ortada koşturdu, bayrağını salladı, Zafer Bayramı\'nı kutladı. Umarım bundan sonraki yıllarda da büyük bir zevkle coşkuyla kutlarız 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı ve diğer güzel bayramlarımızı\" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konser alanında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Kocadon, “Bugün şu birlik beraberliği sağlamamız, bütün güzelliklerin bir olması lazım. Gelin Bodrum\'dan bu elinizdeki bu güzel bayrakları öyle bir sallayalım ve öyle bir meşale yakalım ki içimizdeki sevgi, birlik ve hoşgörü bütün ülkemizi sarsın. Yolumuz Ulu Önderimizin gözündeki ışık yoludur, medeniyet yoldur, uygarlık yoludur\" dedi.

Konseri dinleyen seyircilerden Öğretmen Beyza Yılmaz da, “Ben İzmir\'de yaşıyorum. Yazları Bodrum\'da yaşıyorum ve bir ilkokul öğretmeni olarak da 30 Ağustos\'a sahip çıkıyorum. Bu bayramda çok keyifli ve coşkulu geçiyor, müzikten anlaşılacağı gibi bence çok keyifli bir atmosfer yaratılmış\" dedi.

Konseri keyifle izlediklerini ve Midtown’un bu gibi etkinlikler düzenlemesini her zaman onayladıklarını dile getiren Pınar Erdil, “İç mimarım. Bodrum\'da yaşıyorum, 11 yıldır Midtown Orkestrası\'nı heyecan içinde sürekli seyrediyoruz. Takipçisiyiz ve insanların böyle bir güzel bir günde hep birlikte oluşları çok mutlu ediyor bizi. Bodrum Halkı olarak böyle bir şey imza atmalarını her zaman onaylıyoruz, her zaman arkalarındayız\" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Konserden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Kocadon\'un konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Can Mert ŞİMŞEK / BODRUM (Muğla), (DHA)