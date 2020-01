DHA YURT - MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da EK  

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaretten sonra Yunusemre İlçesi Uzunburun Mevkii\'nde yapılan katı atık tesisinin açılış törenine katıldı. Partililer, saatler öncesinden açılışın yapılacağı alanı doldurdu. Manisa merkezden ve ilçelerden açılışa katılacak olan vatandaşlar, otobüslerle alana taşındı. Tesise Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli ve merhum Alparslan Türkeş\'in resimlerinin bulunduğu dev bir pankart asıldı. Açılışa katılanlar ellerinde Türk bayrağı taşıdı, ülkücü işareti yaptı. Bahçeli\'nin alana gelişi öncesinde Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi halk dansları ekibi geleneksel halk danslarını sergiledi.

MEHTER MARŞI\'YLA ALANA GİRDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, alana mehter takımının marşları eşliğinde giriş yaptı. Vatandaşlar kendilerini selamlayan Bahçeli\'ye, çiçek verdi, elini öptü, fotoğraf çektirdi. Açılış törenine Bahçeli\'nin yanı sıra MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin MHP\'li Başkanı Cengiz Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP\'li ilçe belediye başkanları ve Manisa protokolü katıldı.

\'MİLLETE RAĞMEN SİYASET YAPILAMAYACAĞINI BİLİRİZ\'

Törende konuşan Bahçeli, Manisa\'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Katı atık bertaraf tesisi ile kentin çöp sorununun ortadan kalkacağını ifade eden Bahçeli, projenin hayata geçmesinden dolayı Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ü kutladı. Bahçeli, \"MHP tüm kadroları ile gecesini gündüzüne katmakta, sizlerin yaşadıkları sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizler günübirlik siyasi kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı her şeyden önce gelir. Milletimiz mutsuzsa, biz geleceğe umutla bakamayız. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bilir, buna inanırız. Milletin duası olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamayacaktır. Halden, dertten anlamayan yüksek hedeflere varamayacaktır. En büyük arzumuz, milletimiz layık olduğu şekilde temsil etmek, sorunlarını çözmektir. Her insanın beklentilerini karşılamak, tok karın, mutlu yarın amacına ulaşmak için çalışıyoruz. Yaşadığınız tüm sıkıntıları takip ediyoruz\" dedi.

\'ÜZÜM EN AZ 5 LİRA OLMALI\'

Bahçeli, üzüm üreticilerinin sorunlarını bildiğini ve her zaman gündeme getireceklerini söyledi. 4 liranın altında alınmayacağı açıklanan kuru üzümün taban fiyatının düşük olduğunu söyleyen Bahçeli, en az 5 lira olması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Manisalı çiftçilerin son dönemde yaşadığı sorunlara odaklanmış bulunuyoruz. Üzüm Manisa\'nın gözbebeği, hatta kalbidir. Çiftçilerin geçim kaynağı, sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Ancak, üzüm üreticisi kardeşlerim üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetler artmakta, emekler boşa gitmektedir. Çiftçi kardeşlerim durumunuz zordur. Halinizin farkındayım. Gözlerine bakınca anlıyorum, mağdursunuz, yardım bekliyorsunuz. Sorununuzu görecek, tutunacak bir dal arıyorsunuz. İşte MHP buradadır. Sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Bu MHP sözüdür, içiniz rahat olsun. Her seviyede ve mümkün olan her yerde çaba göstereceğiz. Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçi için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Ancak üzüm taban fiyatı 4 olarak açıklanmıştır. Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticilerini hayal kırıklığına uğratmıştır. Belirlenen fiyat üzerinden üzüm alımının yapılması belki uzun vadede fiyatları artırabilir. Ama bizim çiftçilerimizin bu kadar bekleyecek zamanı yoktur, sabır taşı çatlamıştır. Kuru üzümde taban alım fiyatı bugün için en az 5 lira olmalıdır.\"

\'BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR\'

Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılan referandumla ilgili konuşan Bahçeli, sert sözlerle Barzani\'ye tepki gösterdi. MHP lideri şunları dedi: \"Irak\'ın kuzeyinde peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandum yok hükmündedir. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor. Hukuksal olan Irak anayasasına göre tartışmalı bölgeleri de kapsaması asıl niyeti açığa vurdu. Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu, kendisi için hayırlı olmayacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Irak\'ta bulunan tüm topluluklara saygımız var. Tavrımızın esası, Irak\'ı iç çatışmaya götürecek bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuzluğa. Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır. Şunu kimse aklından çıkarmasın; Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Oldu bittilerle kurban verecek tek bir soydaşımız yok. Bunun için gözümüz kara, kararımız kesin, duruşumuz nettir.\"

\'ESAS AMAÇ 4 PARTİLİ KÜRDİSTAN\'I KURMAKTIR\'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hedefteki asıl ülkenin Türkiye olduğunu ve bu referandumun ardında 4 parçalı Kürdistan\'ı kurma hayalinin bulunduğunu söyledi. Referandumu onaylamadıklarını söyleyen Avrupa ülkelerine de seslenen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Esas amaç dört parçalı Kürdistan\'ı kurmaktır. Sözde referandumun ana gerekçesi de budur. Suriye\'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve PYD\'nin palazlandırılması da bu yüzdendir. Bölgede hesabı bulunan devletlerden gelen çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz. Görünürde hepsi korsan referandumu uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar, ama arka planda Barzani\'nin sırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerinde ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir. Hedefteki ana ülke de Türkiye\'dir. Irak ve Suriye\'deki gelişmelerle sabrımızı sınayanların bir sonraki durağı aziz vatanımızın olacaktır. Kerkük\'te zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi. Varsın şer odakları her türlü sorunu çıkarsın. Varsın tüm hainler karşımıza dizilsin. Allah\'ın izniyle Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Asırlık kasveti sonlandırma zamanı gelmiştir. Varsın tüm hainler, öbek öbek karşımıza dizilsin. Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Her türlü tehdit, bu birlikteliğin karşısında yenilmeye mahkumdur. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmaktır. MHP üzerine ne düşüyorsa, sonuna kadar yapacak, ülkesinin ve milletinin yanında olacaktır.\"

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

1.5 yılda yapımı tamamlanan tesisin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise kentin 40 yıllık çöp sorununun çözüldüğünü ifade etti. Manisa merkezdeki çöp alanının daha önce patlamalarla gündeme geldiğini hatırlatan Ergün, çöplükten kurtulduklarını ve elektrik üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan modern bir tesisi hayata geçirdiklerini anlattı. Türkiye\'nin ilk çevrecisi Tarzan\'ın hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Ergün, tesis hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bahçeli ve protokol üyeleri, tesisin açılış kurdelesini kesti. Ergün, Bahçeli\'ye üzüm yaprağı figürlü tablo hediye etti. Ardından tesisi inceleyen Bahçeli, makineleri çalıştıran butona bastı. Bahçeli, tören alanından Manisa İl Başkanlığı\'na geçti. Bahçeli, buradaki programının sonrasında Turgutlu ve Salihli ilçelerini ziyaret edip kentten ayrılacak.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, 110 milyona mal oldu. Günlük kapasitesi 650 ton, toplamda da 3 milyon ton olarak planlandı. Tesis 440 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 233 bin 600 ton, kompost alanı kapasitesiyle yıllık 85 bin ton ile sızıntı suyu arıtma bölümünün kapasitesi günlük 60 metreküp, yakma sisteminin kapasitesi saatte 2 bin 500 metreküp, depolama sahasının atık depolama kapasitesi 2 milyon 211 bin metreküp olarak belirlendi.



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin alana gelişi

- Alandan ve tesisten genel görüntü

- Açılışa katılanlardan görüntü

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin konuşması

- Katı atık bertaraf tesisinin açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU, İlker KILIÇASLAN- Yasin TİNBEK / MANİSA, (DHA)