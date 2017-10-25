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DHA YURT - METEOROLOJİ'DEN KIRKLARELİ'DE YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

25 Ekim 2017 08:55

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak yağışların başta doğu ilçeleri olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (25-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi. 
Yoğun yağışın beklendiği saatler ise bugün için 05:00-21:00 olarak bildirildi.

Haber: Kırklareli (DHA)

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