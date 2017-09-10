DHA YURT - Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: Su o kadar bulanık ki (4)

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SÖNMEZATEŞ'İN İDDİASINA BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasının bugünki duruşmasında, sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, 13 yaşındaki kızının cezaevi görevlil

10 Eylül 2017 02:50

SÖNMEZATEŞ\'İN İDDİASINA BAŞSAVCILIK\'TAN AÇIKLAMA

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a suikast girişimi davasının bugünki duruşmasında, sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, 13 yaşındaki kızının cezaevi görevlilerinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu, ancak adli ve idari yönden incelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"Cumhurbaşkanımıza suikast davasının bugün yapılan duruşmasında sanıklardan G. Ş.S.\'in Kurban Bayramı\'nın 4. günü ceza infaz kurumumuzda yaptırılan açık görüşe başlamadan rutin üst araması sırasında 13 yaşındaki kızına görevli bayan infaz ve koruma memurlarınca tacizde bulunulduğu iddiası tamamen asılsızdır.
Belirtilen tarihte görevli infaz ve koruma memurlarınca mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde aramalar yapışmış olup, buna ilişkin tutanak ve belgeler gereği için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. İddialar adli ve idari yönden detaylı şekilde incelenmektedir.\"

Haber: MUĞLA, (DHA)

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